Dream wurdt nachtmerje: blessearre Sherida Spitse mist Olympyske Spelen

Nederlân docht dit jier foar it earst mei oan de Olympyske Spelen. Olympiër wurde stie noch op it winskelistje fan Spitse. "Op de Olympische Spelen zijn we nog nooit geweest. Het is een droom waar je naar uitkijkt", sei foar't se nei Japan ôfreizge se by it foarútsjen.

No kin se neat oars as har ploechgenoaten oanmoedigje. "Ik wens mijn TEAM heel veel succes, geluk en alle kracht toe die ik ze maar kan geven. Ik geloof in jullie! En veel liefde voor jullie!", skriuwt se op Twitter.