Blessearre Sherida Spitse mist Spelen: "Mijn olympische droom valt in duigen"

Se hie net direkt yn de gaten dat it mis wie. "Dat gevoel had ik eerst niet. Toen ik op de grond lag, was ik vrij rustig. Ik had wel pijn, maar ik hoopte dat het weg zou trekken en dat het mee zou vallen." Dat wie dus net it gefal. "Dat valt rauw op m'n dak."

It duorre ek even foardat it ta har trochdrong dat se de de Spelen mist. "Eerst kwam het niet echt binnen, het besef was er niet. Later wel, toen ik op m'n kamer zat."