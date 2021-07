Provinsje en gemeenten steane enerzjykoöperaasjes yn de wei

Enerzjykoöperaasjes, dy't bygelyks opset wurde foar in doarpsmûne, wurdt it net ienfâldich makke yn ús provinsje. Yn dit soarte koöperaasjes wurkje doarpelingen gear om griene enerzjy op te wekken en by de organisaasje dêrfan komme in soad regels om de hoeke. It tal enerzjykoöperaasjes yn Fryslân bliuwt tanimmen.

"Mar ek al groeit dat tal, de enerzjykoöperaasje bliuwt in marginale spiler op de enerzjymerk", seit Arjen Brander, ûndersiker by it FSP. Projekten wurde mei in soad muoite realisearre en dêrtroch bliuwt it oandiel enerzjy dat by koöperaasjes opwekke wurdt mar lyts.

Voucherregeling sjit tekoart

Foar it oprjochtsjen fan in koöperaasje is faak advys nedich fan saakkundigen op organisatoarysk, juridysk en finansjeel mêd. Sadwaande is der jild nedich om foar de oprjochting ûndersyk te dwaan en it proses te stypjen, mar de besteande Voucherregeling Energiecoöperaties is faak net genôch foar it hiele proses.

Benammen as projekten wat grutter of yngewikkelder binne, komt der net genôch jild fan dizze regeling om in koöperaasje fan de grûn te krijen. Ek as in koöperaasje al oprjochte is, en in projekt realisearje wol, komt er út de voucheregeling wei faak net genôch jild.