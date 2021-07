Soargen oer oerstreamingsôffal dat yn de Noardsee bedarret

Hoefolle ôffal oft úteinlik op ús Noardseekust bedarret is ûnmooglik om te sizzen, mar by Stichting De Noordzee ha se wol noed oer wat no allegearre ûnderweis is nei see. De stichting wurket oan in skjinne en sûne Noardsee.

Fersmoarging út rivieren

De rivieren ha altyd al in wichtige boarne foar ôffal yn see west. De stichting is yn 2017 úteinset mei inisjativen om de smoargens yn rivier op te romjen en de plestik fersmoarging te ûndersykjen. En dat giet no yn in fersnelling heger. "We zijn nu bezig met de opzet van opruimacties en extra onderzoek", seit Marijke Boonstra fan Stichting De Noordzee.

"MSC Zoe-ramp van het zuiden"

Lang net alles hellet de see, want no't it wetter sakket, lizze de wâlskanten fol mei ôffal dat - as it net opromme wurdt - dochs wer yn it wetter bedarje kin. Boonstra: "Het is een MSC Zoe-ramp van het zuiden, als je kijkt wat er allemaal op de oevers ligt."