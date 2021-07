Skrast SKS is meifaller foar goed doel: kilo's fleis en bamy nei De Schuilplaats

Skûtsje SWH hie it fleis al besteld, mar moast der no in oar plak foar fine. Stichting De Schuilplaats yn Snits makket der tankber gebrûk fan.

"We kunnen vanavond meteen 50 man die we zo gekregen hebben blij maken met een maaltijd. Dit is echt top", fertelt Oscar Zimmermann fan De Schuilplaats entûsjast. "We hebben negen bakken bami gekregen, heel veel hachee-vlees, stoofpotjes..."

Genôch fleis foar 40 bemanningsleden

Zimmermann hie noch wol eefkes troch gean kinnen mei it listje, want it wie genôch fleis foar de hast fjirtich bemanningsleden fan it skûtsje SWH, foar de twa wiken dy't de SKS-kompetysje duorje soe.