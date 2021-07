It ingeltsje fan Cooper krijt lang om let de hân werom

Wat krekt dy âlde steat wie, die bliken út âlde foto's fan it mausoleum: it ingeltsje hie ea in fakkel yn 'e hân. Dizze stie oerein, as teken fan nij libben. De ingel oan de oare kant hie de fakkel omleech, as symboal fan it útdôvjend ljocht en libben.

Oar restauraasjewurk

Njonken it ingeltsje wurdt ek it dak fernije, wurde skuorren yn de muorren oanpakt, houtwurk opnij skildere en mei rust bedutsen ankers ferfongen.

De restauraasje wurdt mei mooglik makke troch ferskate fûnsen, lykas it Dinamo Fonds, it Hendrik Muller Fonds, de Van Heloma Stichting, it Prins Bernhard Cultuurfonds, de Meindersma-Sybenga Stichting, de Gravin van Bylandt Stichting en it Bouwcultuurfonds Friesland.