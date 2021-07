Rebûlje oer in swimtrepke yn de Dokkumer Ie. De gemeente Ljouwert driget it trepke by it Ljouwerter Havankpark fuort te heljen. Op it plak swimme altyd in soad bern. Neffens de gemeente is it trepke yllegaal en mei der net swommen wurde. Mar de buert komt yn ferset. Omwenners binne lykwols benaud foar ûnfeilige situaasjes en fine it skoalmasterich.