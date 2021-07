Dressuerrydster Rixt van der Horst kwalifisearre foar Paralympske Spelen

Paradressuerrydster Rixt van der Horst fan Grou hat har definityf pleatst foar de Paralympske Spelen yn Tokio. Sy is opnaam yn it Paralympysk team en sil oer in pear wiken nei Tokio. Op it hynder Finn die sy it ôfrûne wykein in lêste test yn Schijndel en helle dêr twa pr's. Se hiene de heechste deiskoares fan it hiele fjild.