Freedom Day yn Ingelân: "It is taktyk, mar it fielt as eksperimint"

It doel fan Ingelân is om in pyk yn de coronabesmettingen yn de simmer te hawwen, seit Smith. "Want no binne de minsken bûten. Yn septimber en oktober sitte je ek noch mei de gryp. It is taktyk, mar it fielt mear as in eksperimint. Sjoch mar hoe't it yn Nederlân gongen is. It kin net."

Mûlkapkes

Smith is it net iens mei de premier, en neffens har in soad oare Ingelsken en saakkundigen ek net. "It is sa rigoereus allegear yn ien kear. Minsken kinne kieze oft se nei in diskoteek of restaurant wolle, mar de measte minsken kinne net kieze oft se nei de supermerk geane of mei it iepenbier ferfier reizgje." Se hie graach sjoen dat dy lêste plakken dochs de mûlkapkeplicht holden.

Eigen ferantwurdlikens

Johnson wiist lykwols op de eigen ferantwurdlikheid fan minsken. "Mar dêrmei makket er him der maklik fan ôf", fynt Smith. En guon gebieten en ynstellings folgje it belied fan de lanlike regearing ek net. "De boargemaster fan Londen, Sadiq Khan, hat al sein dat er mûlkapkes hâlde wol. En de fleantúchmaatskippij en de Eurostar wolle dat ek noch. De measte supermerken freegje ek om de mûlkapkes op te hâlden."