GGZ Friesland wol opstean tsjin geweld: "Blijf van onze hulpverleners af"

Oanlieding foar de oprop is in slim geweldsynsidint by in ggz-ynstelling yn Den Haag ferline wike. Dêrby kaam in helpferliener om it libben en in oar rekke swier ferwûne. De fertochte makke nei it ynsidint in ein oan syn libben.

"Na het incident dachten we: wat betekent dit voor ons?", seit Ton Dhondt, bestjoerder fan GGZ Friesland. "Moeten we extra alert zijn en maatregelen nemen?"

"Maar de gedachten gaan ook naar de mensen die getroffen zijn. Het is natuurlijk vreselijk dat iemand bij z'n werk in de geestelijke gezondheidzorg wordt neergeschoten of ernstig gewond raakt. Daar willen we heel graag aandacht besteden."