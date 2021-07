Meiwurker Wetterskip Fryslân koe sa oanskowe om te helpen yn Venlo

Jasper de Rijke is koördinator kalamiteiten by it Wetterskip Fryslân. Hy krige tongersdeitejûn foar it earst berjocht út Limburch. "Ze vroegen andere waterschappen om hulp. Aan alle waterschappen wordt dan gevraagd er personeel beschikbaar is, maar ook materieel, zoals zandzakvulmachines."

It Wetterskip Fryslân hat dykynspekteurs en ynformaasjekoördinatoaren oanbean. "En vrijdag is er een collega naar Limburg afgereisd, die daar het hele weekend heeft meegewerkt."

Oeral deselde wurkwize

Se koe dêr sa oanskowe. "Alle waterschappen werken op dezelfde manier en we hebben dezelfde structuur bij calamiteiten. De informatiecoördinatoren weten dus wat ze kunnen verwachten. Ze moest de informatie uit het systeem doorgeven aan andere overleggen."

Dat giet oer alderhande saken. "Over alle problemen die er zijn, wat eraan gedaan wordt, wie waarheen moet. Ze heeft met name binnen gekregen waar de problemen zijn en welke collega daarheen moest om het op te lossen."