Jan van der Bij nochter ûnder debút op de Spelen: "Deselde lannen lizze der as op it WK"

It giet hurd mei de karriêre fan Jan van der Bij. Seis jier lyn begûn er mei syn stúdzje yn Amsterdam en op in jûn waard er útdage om ris wat sjen te litten op in roeimasine. Dat liet er him gjin twa kear sizze. Van der Bij roeide alles en eltsenien derút en fertsjinne dêrmei in lidmaatskip foar in studinteroeiferiening. Trije jier letter siet er by de Nederlânske ploech en wer twa jier letter waard er dêrmei Europeesk kampioen.

Top trije moat der yn sitte

No wol Van der Bij mear. Hy roeit mei Boudewijn Roell, Sander de Graaf en Nelson Ritsema en yn de fjouwer-sûnder-stjoerman hoopje se in medalje pakke te kinnen. "Ik tink dat der fjouwer boaten binne dy't stride om de plakken", fertelt Van der Bij. "Australië, Grut-Brittannië, Roemenië en wy. De top trije moat der yn sitte."

En wat no as it gjin goud, mar sulver of brûns wurdt? "As we alles dien ha wat we kinne, dan kinst der frede mei ha. Mar op dat momint... Ast my dan bellest, sil ik wol bale."

Se roeie in wedstriid fan twa kilometer en fia de foarrondes kinne se harren pleatse foar de finales. Njonken Van der Bij leveret Fryslân noch in roeier foar de Nederlânske ploech: Ymkje Clevering fan Haulerwyk.