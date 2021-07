Aldemardum hat eigen doarpsflagge nei ûntwerpwedstriid

Aldemardum hat in eigen doarpsflagge keazen. De flagge waard bekend makke troch boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren en âld-foarstitter Jelte de Jong fan it doarpsbelang. De flagge is keazen út seis flaggen dy't ynstjoerd wiene foar in wedstriid. Hanny van den Berg wie de winneres.