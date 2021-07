Bakker Schotanus wint foar de twadde kear priis mei roggebrea

Bakker Schotanus hat opnij in oarkonde krigen, "Ik set 'm moai by de oare del. Ik haw it bakken fan myn heit meikrigen, as jonkje yn de bakkerij. Dat haw ik gewoan trochset. It is net dreech om roggebrea te bakken, mar it komt wol krekt. As it in heal oerke te lang yn de oven sit, wurdt it al te drûch."