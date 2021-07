Plysje bliid mei rappe helpferliening troch rekreant nei ûngelok by Sint-Nyk

De plysje fan De Fryske Marren is tige te sprekken oer it kordate hanneljen fan in frou út Sint-Nyk, dy't har oer it slachtoffer fan in iensidich ûngelok op de A6 ûntferme. Tusken fersoargingsplak De Lanen en de ôfslach nei Sint-Nyk bedarre sneontejûn in auto mei hege snelheid fan de dyk yn in reidkraach.