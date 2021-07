Stortemelk op Flylân set alles op alles om it tal besmettingen te beheinen

Nettsjinsteande de pear coronagefallen fynt adjunkt-direkteur Jeltsje Osinga-Groenhuis fan kamping Stortemelk dat it noch tafalt. "We proberen het goed in de hand te houden. We hebben wel een paar positieve gevallen, van zowel campinggasten als van personeel, maar de aantallen vallen nog mee."

Risiko's

Dochs kinne de gefolgen wol grut wêze as der minsken posityf test wurde. "De impact is best groot, want als één iemand positief test, dan zijn er vaak meteen een aantal collega's of vrienden die ook in quarantaine moeten uit voorzorg. Niemand wil natuurlijk een risico lopen. Ook hier komen veel jonge mensen die de afgelopen tijd hun feestjes hebben gevierd. Helaas zit er toch zo nu en dan een besmetting bij. Maar gelukkig blijft het bij een handje vol."

Protokollen

Dêrom hat Stortemelk ek in mail nei alle gasten stjoerd mei ynstrukjes. "We hebben onze gasten geïnformeerd. Als iemand positief wordt getest, is het eigenlijk onmogelijk om in je tent in quarantaine te blijven. Daarom moeten de gasten naar de wal, daar zijn van de GGD richtlijnen voor gekomen."