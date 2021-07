Simmergast Slimane Elhilmi: "Wy hawwe echt in multy-kulty-moskee"

As foarsitter fan de Marokkaanske mienskip is hy in oansprekpunt foar de gemeente, mar ek fan de wykagint en de jongelju.

De Marokkaanske mienskip is net sa grut mear as it west hat. Der is sprake fan fergrizing. In soad jongere Marokkanen binne ferhuze nei oare parten fan it lân. Dochs is it wol drok by de El Fath-moskee op It Hearrenfean. Der komme hieltyd mear minsken út oare lannen. Syriërs en Irakezen bygelyks. "Wy hawwe echt in multy-kulty-moskee", seit Slimane Elhilmi.

Ferbining

Elhilmi is no trije jier foarsitter fan de mienskip en fynt it in moaie taak. Hy wol graach foar ferbining soargje tusken ferskate groepen. Dat slagget him aardich, seit hy.

De moskee is in plak foar eltsenien. Ek Nederlânske minsken binne fan herte wolkom seit Slimane. Dat bart ek wol as der aktiviteiten organisearre wurde. In Nederlânske freon fan Slimane helpt bygelyks ek mei as der aktiviteiten binne.