Ljouwerter tennisser Sander Arends wint earste toernoai op ATP-nivo

Se moasten it yn de finale snein opnimme tsjin André Begemann (út Dútslân) en Albano Olivetti (út Frankryk).

De earste set gie mei 6-4 nei it duo Arends/Pel. Ek de twadde set like in proai foar se te wurden. By 5-0 gie it noch heel even mis, mar op 5-2 wie de oerwinning dan dochs binnen.

Yn in goed oere wie de wedstriid beslikke.

It is de earste toernoai-oerwinning op ATP-nivo foar Sander. Earder stie er trije kear yn de finale. Gewoanwei spylje Arends en Pel ien nivo leger op challengernivo.