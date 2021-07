Koikarpers swimme yn Park Vijversburg: "In hamburgermenu is djoerder"

It wie foar it earst dat der yn Noard-Nederlân yn koikarpersjo te sjen wie. Mar as it oan de organsaasje leit, is it net de lêste kear. "As we no sjogge nei it oantal besikers, is de ferwachting dat we dit no jierliks werom komme litte", seit Roelof Drenth fan de organisaasje.

Koikarpers ha de namme dat se hiel djoer binne, mar dat hoegt hielendal net sa te wêzen, seit er. It is mar krekt hokker fisk oft je keapje.

"Dat is mei auto's ek sa. Kinst in Fiat Panda keapje, mar ek in Lamborghini." John de Leur is it mei him iens. "Voor 10 euro kun je al een koi kopen. Een hamburgermenu is duurder."

De Leur is sjuerylid by de koikarpersjo. Hy kiest de 'Grand Champion', de allermoaiste koi.