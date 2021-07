Sander Arends hellet finale fan ATP-toernoai yn Sweden

It is de fjirde kear dat Arends in finale hellet fan in ATP-toernoai. De earste kear wie, krekt as no, yn Båstad, yn Sweden. Dat is in saneamd ATP-250 toernoai, ien nivo heger as de challengertoernoaien dy't Arends en Pel gewoanwei spylje.

Arends en Pel wûnen yn de heale finale fan Pablo Cuevas (út Oerûguay) en Fabrice Martin (út Frankryk), mei 2-6, 7-5 en 10-7.

De finale begjint snein om 12:00 oere. Arends en Pel nimme it dan op tsjin André Begemann (út Dútslân) en Albano Olivetti (út Frankryk).