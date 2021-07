Marten Bergsma ferliest earste omloop, mar wint keatsfinale yn Makkum

Bergsma spile op it plak fan Peter van Zuiden. Dy koe net meidwaan fanwege in blessuere. Omdat Bergsma mei Pieter Jan Plat en Jelte-Pieter Dijkstra yn de earste omloop ferlear, koe er as ferfanger optrede. Dat is mei lotsjen bepaald.

Bergsma-en-dy wûnen de finale fan Tjisse Steenstra, Kees van der Schoot en Hans Wassenaar. It waard 5-2/6-6.

By de froulju wûn it partoer fan Wybrig Bakker yn de finale mei 5-1/6-4 fan Serena Hovenga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra.