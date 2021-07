LIVE: Fierljeppen yn Burgum

Hjoed stiet de sechsde wedstriid fan yn totaal 15 reguliere duels op it programma. Alle ljeppers nimme de sân bêste sprongen mei nei it einklassemint, en de sterksten wurde dan selektearre foar it FK yn Winsum.

"Burgum hat in top-akkomodaasje", seit ferslachjouwer Freark Wijma. "Dêr binne de measte Nederlânkske rekôrs sprong. Dat binne yn feite wrâldrekôrs."

"De ien-nei-fierste sprong dy't oait makke is, is ek yn Burgum sprong", seit Wijma. "Dat wie hast 22 meter: 21,94. Dat die in Hollanner, Jacco de Groot. Hy is de iennige dy't oait oer de 22 meter sprong, mei 22,21. Dat is in ôfstân dêr't de Friezen allinne noch mar fan dreame kinne."

De wedstriid is live hjirboppe te sjen, mar ek op YouTube. It kommentaar is fan sportferslachjouwer Freark Wijma en analist Hannes Scherjon.