Fierljeppen Burgum jûn live te sjen by Omrop Fryslân

De live-útstjoering begjint om 19.00 oere, mei kommentaar fan sportferslachjouwer Freark Wijma en analist Hannes Scherjon, en is net allinne te sjen op de webside en de app fan Omrop Fryslân, mar ek op youtube.

Wijma sjocht út nei de wedstriid. De omstannichheden lykje goed.

"De ien-nei-fierste sprong dy't oait makke is, is ek yn Burgum sprong", seit Wijma. Dat wie hast 22 meter. "21,94. Dat die in Hollanner, Jacco de Groot. Hy is de iennige dy't oait oer de 22 meter sprong, mei 22,21. Dat is in ôfstân dêr't de Friezen allinne noch mar fan dreame kinne."

De wedstriid yn Burgum is de sechde fan it seizoen. Nei 15 wedstriden wurdt it einklassemint opmakke.