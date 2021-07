Brandsma mist magyske 21 meter, mar wint oertsjûgjend

Yn totaal wurde der 15 reguliere wedstriden sprong. Alle ljeppers nimme de sân bêste sprongen mei nei it einklassemint, en de sterksten wurde dan selektearre foar it FK yn Winsum.

Oane Galama waard twadde, mei in sprong fan 19,87. Nard Brandsma sprong 20,99. It is de fierste sprong dy't dit jier yn Fryslân ljept is.

By de jonges kaam Arend Veenstra it fierste, mei in ôfstân fan 17,77. Wisse Broekstra waard kampioen by de junioaren, mei 15.58.

De bêste fan de famkes kaam dêr mei twa sintimeter oerhinne. Hanneke Westert helle 15,60. Tessa Kramer wûn by de froulju, mei 16.69.

De folsleine wedstriid is werom te sjen op de youtube-side fan Omrop Fryslân, mei kommentaar fan sportferslachjouwer Freark Wijma en analist Hannes Scherjon.