Waarman Gerrit Hiemstra oer ekstremen: "Yn de simmer is soks noch noait foarkaam"

Gerrit Hiemstra is waarman by de NOS en as wittenskipper hâldt er him al langer dwaande mei ûndersyk nei klimaatferoarings. "Yn de simmer is it noch noait yn dizze foarm foarkaam. Sels it rekôr fan 1926 mei de heechste wetterstân yn de Maas wie yn de winter. Dêr binne we no oerhinne. Soks kenne we net fan de simmer." Hear nei wat er noch mear te fertellen hat: