Transportbedriuw Portena oernommen

Nedcargo hie gjin fêstiging yn it noarden en sjocht Portena as in fersterking en in oanfolling. Direksje en ûndernimmingsried sjogge foardielen en kânsen troch de oername en it bedriuw hat de ambysje fierder te groeien.

Portena is as famyljebedriuw oprjochte yn 1932 yn Langwar en gie letter nei It Hearrenfean. It hat no 100 frachtweinen op de dyk en is dêrmei yn it noarden ien fan de gruttere bedriuwen yn de transportsektor.