Pensjonearre Pieter Weening docht sels ek 'even in rûntsje' yn eigen Classic

Pieter Weening is bliid dat it evenemint yn dizze tiid dochs trochgean kin. "We ha der moai waar by en sa te sjen is de opkomst ek goed." Yn novimber 2020 is er mei pensjoen gien. "Ik sit net mear alle dagen fjouwer of fiif oeren op de fyts. Mar it hat altyd myn passy west, dus ik fyn it net sa slim om no even in rûntsje te fytsen."

Nei syn pensjoen hat er noch wol traind, mar net mear wedstriden fytst. "Net mear yn it folume en de oeren dy't ik die, mar ik ha wol in protte rûn. En ik wurkje foar Shimano, in leveransier fan fytsûnderdielen. Ik bin wol mei nei ynternasjonale wedstriden dus." Hy wennet yn België, mar wol ein dit jier wer nei Fryslân ferhúzje. "It is net mear nedich om alle dagen troch de Ardennen te knallen."