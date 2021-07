Roeister Ymkje Clevering giet foar olympysk goud

It ûnderdiel fjouwer-sûnder-stjoerfrou is in nij olympysk ûnderdiel. De Nederlânske ploech mei Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Veronique Meester en Ymkje Clevering heart by de absolute wrâldtop en giet foar it heechtse. "Goud is het enige dat telt, dat is waar we voor gaan!"

Konkurrinsje

Op it WK yn 2019 einige de fjouwer-sûnder as twadde achter Australië. En dy ploech wurdt no ek sjoen as in geduchte konkurrint, krekt as Amearika, Nij-Seelân en Kanada. Al witte se troch corona net goed hoe sterk oft de konkurrinsje is, want by de wrâldbekerwedstriden yn Europa dienen de lannen fan bûten Europa net mei.

Clevering: "Wy hawwe echt gjin idee hoe sterk oft dy lannen binne. It is fansels fijn om te winnen, mar it soe folle leuker wêze as de wrâldbekerwedstriden wat drokker besocht wienen en dat je konkurrinten der ek binne."