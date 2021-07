Omrop TIP: Beklimmers fan it flakke lân (diel 2): Lânskip

FryslânDOK skriuwt in nij ferhaal foar it plattelân. Oer minsken dy't de kop boppe it meanfjild útstekke, foaropgeane en rjochting sykje. Lânskip en natuer is it tema fan diel 2 fan 'Beklimmers fan it flakke lân'. Te sjen op 17 july by NPO2 en op 18 july by Omrop Fryslân. Der heart ek in podcast by. Dizze wike prate we mei filosoof Eric Brinckmann.