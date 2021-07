Keunstrûte Open Stal yn Aldeberkeap giet troch mei 50-jierrich jubileum

Open Stal begûn yn 1971 mei in eksposysje fan trije keunstners dy't by it Wapen fan Ooststellingwerf (dat no Theatercafé Le Brocope is), harren wurk tentoanstelden. Fyftich jier letter is Open Stal de âldste keunstrûte fan Nederlân op mear as tweintich lokaasjes.

De jubileumedysje wurdt hâlden fan sneon 17 july oant en mei snein 15 augustus. Keunst is likegoed binnen as bûten te sjen op ferskate plakken lykas yn in skoalle, tsjerke, buorkerij en in bus, mar ek yn it eardere feefoerfabryk fan Aldeberkeap.

Grien ljocht mei oanpassingen

Dat der grien ljocht kaam is, dêr is Katinka Leijendekker fan de kultuereksposysje tige wiis mei. "Wy moatte hieltyd wer ôfwachtsje hoe't de regeljouwing is. Mar wy binne in trochstreamlokaasje. Dus as alles goed giet mei ús Open Stal fjouwer wiken trochgean. Wy kinne eltse dei fan 13.00 oant 18.00 los. Wy hawwe wol wat oanpassingen dwaan moatten. It muzykprogramma kin ek net trochgean. Mar de keunst wol en dy is fan hege kwaliteit."