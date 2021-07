Acht Friezen op de Olympyske Spelen: wannear komme sy yn aksje?

Net fitte Epke Zonderland syn lêste keunstke

Epke Zonderland komt ek fuort de earste dei yn aksje. Hoe let is noch net wis. Sneon 24 july moat Epke him besykje te pleatsen foar de finale op de rekstôk. Hy moat dan by de bêste acht dielnimmers einigje.

Ferspraat oer dy dei komme trije saneamde subdifyzjes yn aksje. Subdifyzje 1 begjint om 03.00 oere, subdifyzje 2 om 06.30 en subdifyzje 3 om 12.30. Pas nei al dizze dielnimmers wit Epke oft hy him pleatst foar de finale.

Epke is gewoanwei de favoryt, mar it is mar de fraach oft hy dat no wer is. Epke is sels net sa posityf. Hy twivelet bot oer syn foarm, oan syn sûnens en oft hy wol genôch traind hat yn de oanrin nei de Spelen. Hy twivele sels oan dielname oan de Spelen.