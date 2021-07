Nei in dei opûnthâld ride wer treinen oer fersakke spoarbrêge Frjentsjer

Nei sawat in hiele dei opûnthâld ride der wer treinen tusken Ljouwert en it stasjon Harns Haven. Arriva hat oerdeis bussen ynset om't bliken die dat de spoarbrêge by Frjentsjer fersakket mei wurksumheden. Neffens ProRail wurdt de brêge non-stop yn de gaten hâlden en ride de treinen der foarearst mei in lege snelheid oerhinne.