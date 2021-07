Fryske brânwacht kaam net yn aksje yn Limburch: "Wat onbevredigend"

De brânwachtlju kamen út De Lemmer, Jobbegea, Wolvegea en Harns. Ut namme fan Veiligheidsregio Fryslân koene sy helpferliening leverje, mar dêr is dus net folle fan kaam. Offisier Berkhout jout oan dat der net folle dien is. Hy seit dat der benammen 'paraatheid geboden' is.

Unbegryp

"We hadden continue het idee: we willen wat doen," sa seit Berkhout it. "Daarom hebben we onderling ook steeds gekeken naar de mogelijkheden. Daar was ik als officier van dienst ook over in gesprek met de coördinatoren van de reddingsbrigade."

Mar de kommunikaasje rûn noch net perfekt. "Over het algemeen begrepen wij elkaar niet helemaal. Dat heeft vooral te maken met het vakjargon. Dat kennen we over en weer niet. Dat is jammer. Maar uiteindelijk zijn we wel tot een goede afspraak te komen. We zouden nog naar Noord-Limburg om daar ondersteuning te bieden. Maar dat bleek niet nodig."

Inoar kenne

De Fryske brânwacht siet op koarte, mar feilige ôfstân fan it oerstreamde gebiet. "Mocht het gaan escaleren en er meer water komen, dan hadden wij de geschikte boten om in actie te komen." Mar dêr kaam it net fan. "Ook omdat de organisaties elkaar nog niet heel goed kennen. We weten nog niet precies waar we goed in zijn en wat we kunnen."