"Provinsjaal taalbelied docht fertuten", mar dochs: "It kin en moat better"

It is likegoed goed as min nijs, fynt Poepjes. "It is goed nijs yn de sin dat it noch aardich sprutsen wurdt by jongelju. Dat is wichtich, sizze ek akademisy. Want dat is goed foar taaloerdracht: dan is der takomst. Mar de provinsje is der noch lang net. Wy hawwe ús bêst dien mei it ûnderwiis en de gemeenten, mar der kin noch wol in skepke boppe-op. Der moat mear jild nei it Frysk en it Ryk moat dêr ek foar ta de bûse."

Poepjes: it moat noch better

Dat kin en moat better, fynt sy. "Wy moatte mei it Ryk ynvestearje yn it Frysk op skoalle. Ek it Ryk, want it Frysk is in Rykstaal. En wy moatte sjen litte dat it Frysk net in taal is foar allinne efter de foardoar, mar ek foar it profesjonele libben. Dus net allinne as je mei je maten in potsje bier drinke, mar ek as je mei it sikehûs belje. En dat je it yn de iepenbiere romte sjogge, dus bygelyks op buorden."