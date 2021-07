Fokdagen by Sumarreheide giene troch: goed foar hannel en hynstefokkerij

Foarsitter Popke van der Meulen fan de fokferiening Ta it Bihâld is bliid dat de keuring dochs trochgean kin: "It is fan belang foar de hannel en ek foar de fokkerij. De minsken wolle dochs wol witte hoe't it der foar stiet." Publyk is net wolkom by de keuring, al binne der in soad famyljeleden. Van der Meulen: "Dat kin ek goed. Sy hâlde goed ôfstân fan inoar."

Rap skeakelje

Dochs is it oars as oars. "We moasten echt rap skeakelje nei de parsekonferinsje. Mar we woenen dit trochgean litte. Dus hawwe wy alles op alles set om dit dochs op te setten. En sa't it der no stiet, dat makket my hiel bliid", seit Van der Meulen.

De dielnimmers diele dat gefoel. Se kinne har fôltsje sjen litte foar de sjuery. "Je witte wêr't je oan ta binne. Dat is wol moai", seit in fokker.

Dat in fôle-keuring net maklik is, die al gau bliken. De fôle rûn sûnder tou mei de merry mei. Ien hat lykwols sprongambysjes en springt sa de arena út. "It moaie is dat in fôle altyd wol wer weromkomt by de merry. Dat skeelt", seit Van der Meulen.