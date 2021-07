Dykgraaf: "Op zoveel water als in Limburg is ons systeem niet berekend"

"Dat zijn hoeveelheden, daar kan geen waterschap tegenop. Ook Wetterskip Fryslân niet." Fryslân is fansels oars as Limburch - mei mear marren en minder hichteferskil - mar ek hjir binne in soad doarpen en stedswiken dêr't wetter by ekstreme reinfal net fluch genôch fuortkomme kin.

Yn in spesjale klimaatatlas foar Fryslân binne al dy kwetsbere plakken yn kaart brocht en dat binne der hûnderten.

Mear plakken nedich om wetter te bewarjen

Om ús better ta te rieden op sok ekstreem waar is it fan belang om mear plakken te hawwen om it wetter op te heinen en te bewarjen of sels stikken lân oan te wizen dy't je ûnderstrûpe litte kinne.