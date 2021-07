Mûlkapkes wer ferplichte yn Fryske sikehuzen

De mûlkapkes wurde njonken de jildende basismaatregels brûkt. Neffens De Boer is sikehûs Nij Smellinghe goed taret op it tanimmen fan besmettingen. "De draaiboeken liggen klaar, maar we hopen het niet te gebruiken. We gunnen onze medewerkers echt een welverdiende vakantie. Maar als het nodig is, moeten we ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is."

Tiid nimme foar rêst

De sikehuzen brûke de tiid no ek om rêst te pakken. "We draaien onze operatiecapaciteit zoals een reguliere zomer. Maar op dit moment zijn we nog niet bezig met inhaalzorg. Het is belangrijk dat de reguliere zorg goed door kan draaien, maar ook dat onze medewerkers de gelegenheid hebben om even op vakantie te gaan."