Selstraffen oant tsien moannen yn misbrûksaak 15-jierrich famke

De twa manlju út Hurdegaryp en Burgum, dy't neffens justysje it famke derta oansetten en nei de klanten brochten, waarden troch justysje sjoen as haadfertochten.

Selstraf plus behanneling

De Burgumer moat tsien moannen de sel yn en krijt boppedat acht moannen ûnder betingst. Dêrnei moat er him behannelje litte. Hy is feroardiele foar minskehannel, seks mei in minderjierrige en it meitsjen en fersprieden fan berneporno.

De haadfertochte hie reagearre op de earste advertinsje fan it famke. Hy wie har earste klant en dêrnei ûntstie in freonskiplike relaasje. Hy makke advertinsjes mei neakenfoto's en hie kontakt mei potinsjele klanten. De twa dielden de opbringsten.

Minder tarekkenber

It famke hie it nei har sin by de man, fielde har feilich en frege him om har nei de seksôfspraken te bringen. Dat gong sûnder geweld. Fanwegen in steurnis op seksueel flak en yn it autismespektrum is de man boppedat minder tarekkenber, seit de rjochter.

De Burgumer mei trije jier net mear drinke. Hy mei ek gjin kontakt mear ha mei it slachtoffer en net yn de buert komme wêr't se wennet. Dat wurdt mei in ankelbân kontrolearre.

Hurdegariper hie gjin twang brûkt

De man út Hurdegaryp hoecht net mear de sel yn. De rjochter ferwyt him wol dat er allinnich each hie foar syn eigen finansjele gewin. Mar der wiene fersêftsjende omstannichheden, seit de rjochter. Hy hie gjin twang brûkt, it slachtoffer hie sels frege oft de man har nei de klant bringe woe. Boppedat wie de man út Hurdegaryp noch net earder feroardiele.

Hy krijt in selstraf dy't lyk stiet oan de tiid dy't er al sitten hat.

It Iepenbier Ministearje hie twa jier sel easke tsjin de Burgumer, plus ien ûnder betingst. De eask tsjin de man út Hurdegaryp wie seis moanne sel.