Kazemattenmuseum foar de tredde kear yn ien moanne sûnder wetter

Monteurs ha it lek ferline kear ticht makke, mar ha in lieding ôfsletten dy't nei it Kazemattenmuseum rint. Dêrtroch sitte se dêr no sûnder wetter.

It museum hat der al ferskate kearen oer oan de belle lutsen by Rykswettersteat, mar it probleem spilet no alwer in wike. Meiwurkers fan it musuem moatte har no dus wer behelpe mei amerkes en jerrycans.

Besikers fan it museum fernimme neat fan de problemen.