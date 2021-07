De toan fan Joana Duarte: "Fakânsje fan de fakânsje"

De Sweedske blonde god njonken my rôp: "We must save them, we must save them now!" De froulju yn har boerkiny's koene net swimme, en drigen meinommen te wurden troch de sterke streaming. "You need to save all these women! We're not allowed to touch them! Your son can help; he still can!", rôpen de oare leden fan de snorkelgroep ús ta. Dat wiene lykwols allegearre folwoeksen manlju. Fansels hiene sy yn no time alle manlike Saûdys wer op 'e boat. Wilens wiene myn soan en ik yn in see fan swarte boerkiny's earst op 'e syk nei de lytse famkes.

Ik haw myn soan op in gegeven momint werom nei de boat stjoerd, om't de froulju him yn har panyk nei ûnderen lutsen, dêr't hy dan wer licht hystearysk fan waard. Sa wie ik allinne op rêdingsmissy, mei in keppel froulju dy't net swimme koe en in hieltyd fierder fuort reitsjende boat mei roppende minsken. Myn stressnivo wie yntusken heger as by elke tinkbere wurkrelatearre aktiviteit. Uteinlik kamen alle froulju wer oan board en wie elkenien wer stil. Mar ik hie spierpine en it gefoel dat ik fiif liter wetter trochslokt hie.

Op de weromreis yn 'e bus rekke myn soan yn petear mei de man fan it stel dat wy net goed pleatse kinnen hiene. Hy wie jong, modern en freonlik, kaam út Yndia en hie dêr ien of oare suksesfolle business. Hy droech djoere merkklean, hie in nije iPhone en in noch djoerdere GoPro-kamera. Hy harke nei deselde muzyk as myn soan. Syn frou of freondinne naam net diel oan it petear. Earst wie ik net by it petear belutsen, mar dat feroare doe't de man myn soan foarstelde om mei him nei in konsert fan ien of oare ferneamde dj te gean, earne op Phuket.

No moast ik my der wol yn minge, want myn soan wie al wakker oerémis fan it foarstel fan de man. De man seach ek syn âlde iPhone 5 en woe al in nije foar him keapje. Ik joech oan dat myn soan neat hoegde, mar hy sei: "Money is not an issue for me." Ik seach de begearigens yn de eagen fan myn soan hy woe de tickets foar it konsert en ek al it oare. Ynienen hearde ik de man sizzen: "When you grow up, you need to earn a lot of money, so that you can buy nice things and also nice women." Hy wiisde dêrby nei de frou dêr't wy oant dat momint fan tochten dat it syn partner wie.

Dy waard dêrop sa lilk as in fuery. Se begûn te roppen en te razen. Earst yn it Taisk, en doe yn it Ingelsk: "You trying to take myn man? You trying to steal my man?" Alle oaren yn it buske wiene tsjûge fan dizze sêne en de god út Sweden filme alles mei syn profesjonele kamera. De frou wie net mear te hâlden, raasde fierder yn it Taisk en besocht my te slaan mei de flyer fan ús mislearre reis. Myn soan sei tsjin syn nije freon dat hy it cool fûn, en de Yndiër sei: "Definitely the best thing today." Ik waard rêden troch de bussjauffeur dy't yn it midden fan in drokke rotonde syn bus stil sette, de doarren iepene en de frou it buske út goaide, dy't dêrnei al gau wei waard yn it drokke ferkear.

Yn ien dei waard myn soarchfâldige, froufreonlike opfieding sabotearre, neidat myn soan hast fersûpte troch in groep sinkende froulju yn boerkiny's. Dêrnei ûndergie hy noch in metamorfoaze; fan in leaf lyts jonkje waard hy in kapitalistysk en seksistysk meunster. Wilens fielde ik de pine yn myn spieren noch fan de absurde rêdingsaksje, en hie no ek noch blauwe plakken fan de Taiske selskipsdame. Wat in ûntspanning, sis. Ik woe it leafste fuortendaliks wer werom nei myn deistige, wurkjende bestean.

Bêste harkers, ik winskje jim in noflike fakânsje ta, en ek alfêst in fijne fakânsje fan dyselde fakânsje.