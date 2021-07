CBS: Leeftiid hat gjin ynfloed op it gebrûk fan de Fryske taal

Thús wurdt yn de measte húshâldens yn ús provinsje gjin Frysk praat: 40 persint fan de minsken jout oan dat thús Frysk de fiertaal is. Mei 48 persint is Limboarchsk yn de provinsje Limboarch de iennige taal dy't thús faker brûkt wurdt.

"Dy 40 persint is foar in minderheidstaal net beroerd, ik fyn dat in heech sifer", seit Jensma. Hy relativearret it persintaazje, om't by de berekkening ek gebieten meinommen binne dy't fanâlds net Frysk prate. "Ast de Stellingwerven, It Bilt en de stêden derôf hellest, dan sitst miskien wol boppe de 50 persint."

Funksjoneel Frysk

By de kar foar it Frysk liket njonken leeftiid ek opliedingsnivo net sa'n grutte rol te spyljen as by oare regionale talen of dialekten. Dat seit neffens it CBS dat Frysk sterker woartele is yn alle opliedingslagen as bygelyks Grinslânsk of Drintsk.

Jensma sjocht dat ek: "Dat lit sjen dat Frysk foar minsken funksjoneel is, dat hoecht net perfoarst op it wurk te wêzen, mar kin ek te krijen hawwe mei it útdrukken fan mienskip en identiteit."

Frysk bûten de doar

As minsken thús in oare taal prate as Nederlânsk, is harren ek frege hokfoar taal oft sy bûten de doar it meast prate. De antwurden dêrop litte sjen dat as minsken thús Frysk prate, dat se dat dan ek hast altyd mei buorlju, yn 'e winkel en yn 'e hoareka dogge. Itselde jildt ek foar Limboarchsk yn Limboarch.

Grafyk: wêr prate de minsken de taal noch mear? (docht de grafyk it net goed op jo apparaat, klik dan hjir)