PC set 'QR-koade-helpbrigade' yn en hopet it bêste foar it keatsevenemint

Der binne dochs wer wat kaarten beskikber kaam foar de PC op 4 augustus. Nei oerlis mei Veiligheidsregio Fryslân die bliken dat de organisaasje ôfrûne sneon, doe't de kaartferkeap los gie, wat oan de foarsichtige kant west hat. Der binne no wer in pear hûndert kaarten bykaam.

"Sa't it no stiet liket it troch te gean", seit foarsitter Ids Hellinga. "Wy witte net wat der de kommende wiken op ús ôf komt. Mei de maatregels dy't der no lizze, liket it dat in PC gewoan organisearre wurde kin."

Oars as skûtsjesilen

In hiel oar ferhaal as dy fan dy oare Fryske sport, it skûtsjesilen. Hellinga: "In grut ferskil tusken in keatswedstriid en de skûtsjesilerij is dat wy in ôfskerme eveneminteterrein hawwe dat we kontrolearje kinne. Dat wurdt dreger as je om in mar hinne stean. Dêr sit ek wol de eangst by de oerheden, tink ik. "

QR-koade-helpbrigade

Foar de feiligens moatte minsken mei in QR-koade oantoane kinne dat sy feilich binne en gjin coronafirus hawwe. Mar dat hat noch wol wat fuotten yn 'e ierde, seit Hellinga. "De realiteit is dat der yn de ôfrûne wiken in soad minsken by ús kaam binne dy't fregen hoe't sy dat foarinoar krije moatte."