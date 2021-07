Spoarbrêge by Frjentsjer fersakket: gjin treinen

De spoarbrêge oer de Arumer Feart komt al út 1862. Earder sei ferfierder Arriva dat de problemen kamen troch in oanfarring, mar ProRail meldt no dat der oan de brêge wurke wurdt. Dy moat takom jier ferfongen wurde. By de tarieding op dat wurk is dus in diel fersakke.

ProRail doart net te sizzen hoelang't it opûnthâld duorret. "We zijn nu aan het kijken of het nog veilig is om erover heen te rijden", seit in wurdfierder fan de spoarbehearder. ProRail ferwachtet om likernôch 13.30 oere mear te witten.

Bussen mei romte foar bagaazje en fytsen

Reizgers moatte de reisplanner fan Arriva yn de gaten hâlde.

Arriva set no bussen yn. By de bussen heart ek in karre, sadat de bagaazje en eventuele fytsen fan de reizgers ek mei kinne.

Drokte nei de eilannen

Fanwege de fakânsjetiid is it drok yn de treinen nei Harns ta, mei minsken dy't yn Harns op de boat stappe nei Flylân of Skylge. De ekstra reistiid tusken Ljouwert en de haven yn Harns is mear as in oere.