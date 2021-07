Boat fart op spoarbrêge by Frjentsjer: gjin treinen

De spoarbrêge giet oer de Arumer Feart. Hoe slim oft de problemen binne, is op it stuit net bekend. Arriva doart ek net te sizzen hoelang't de oerlêst foar treinreizgers noch duorret.

It ferfiersbedriuw set no bussen yn. By de bussen heart ek in karre, sadat de bagaazje en eventuele fytsen fan de reizgers ek mei kinne.

Drokte nei de eilannen

Fanwege de fakânsjetiid is it drok yn de treinen nei Harns ta, mei minsken dy't yn Harns op de boat stappe nei Flylân of Skylge. De ekstra reistiid tusken Ljouwert en de haven yn Harns is mear as in oere.