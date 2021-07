Caravans en treintsje opbrând by camping yn Ljouwert

Doe't de brânwacht nei in melding yn de nacht fan tongersdei op freed oankaam, stiene de weinen al folslein yn de brân. Omdat der mooglik gasflessen oanwêzich wienen, bleau de brânwacht op in ôfstantsje. Dêrom duorre it in skoftke foardat it fjoer út wie.

Neffens omstanners wie der in hurde knal by de brân. De brânwacht kin dat net befêstigje.

Sinnepanielen stikken

De oerkaping dêr't de weinen ûnder stienen, bestie foar in grut part út sinnepanielen. Ferskate panielen binne troch de brân stikken gien en parten dêrfan lizze no yn de omjouwing. Hoe grut oft it gebiet is dêr't de sinnepanielen bedarre binne, wurdt freed ûndersocht.