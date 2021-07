Wykliks tal coronabesmettingen flink oprûn: yn twa wiken fan 69 nei 1.474

De gemeente Súdwest-Fryslân hie mei 258 registraasjes de measte besmettingen, dêrnei folgen Ljouwert mei 217 en Smellingerlân mei 196 besmettingen.

Amelân: omrekkene measte besmettingen

Op dit stuit is it tal besmettingen omrekkene nei it tal ynwenners yn de gemeente Amelân it heechst. Dêr binne omrekkene 1.426 besmettingen op 100.000 ynwenners fêststeld.

Dêrmei stiet Amelân op nûmer 1 yn de list mei gemeenten mei de heechste besmettingsgraad. Heger as Grins, Utrecht en Amsterdam bygelyks, al moat der wol by sein wurde dat it tal ynwenners fan Amelân mar hiel beheind is. Dat hat grutte ynfloed op de besmettingsgraad.

Dêrnei folgje De Fryske Marren mei 388 besmettingen de 100.000 ynwenners en Smellingerlân mei 349 besmettingen de 100.000 ynwenners.

Allinne de gemeente Skiermûntseach bleau dizze wike noch frij fan besmettingen.

Ien stjergefal en ien sikehûsopname

Yn de ôfrûne wike is der ien Fries ferstoarn dy't it coronafirus hie. It giet om in ynwenner fan Waadhoeke. Der is ien Fries opnaam yn in sikehûs, in ynwenner fan Súdwest-Fryslân.