Fryske follybalsters helje finaleronde op WK ûnder de 20 jier

De follybalsters fan Jong Oranje, mei twa Fryske spylsters, stean yn de heale finale fan it WK foar spylsters jonger as 20 jier. It team wûn mei 3-2 fan Amearika en is dêrtroch pûlwinner wurden. De Fryske spylsters, Hyke Lyklema fan De Gordyk en Rixt van der Wal fan Haskerhoarne kamen yn de tredde set yn it fjild doe't Nederlân mei 2-0 foar stie.