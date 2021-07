Bouboeren opnij slachtoffer fan jierpelsykte: "It fljocht it fjild oer"

"It is net te kearen," seit Sipma. "It begjint mei ien plant, mar eltse dei sjogge je planten deromhinne fuortfallen. Ferline wykein wie der rein en hurde wyn, dan fljocht it 't fjild oer. Ik tink dat wol 50 persint fan dit perseel oantaast is."

Minder opbringst

In soad boeren hawwe dit jier mar in fjirdepart fan de opbringst fan oare jierren.