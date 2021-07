Noardeast-Fryslân stipet streektalen mei wurkgroep en projektsubsydzje

De wurkgroep bestiet út fertsjintwurdigers fan belanghawwende organisaasjes en ynwenners mei ynteresse foar taal. Fan de leden wurdt frege dat sy projekten betinke en stypje.

Projekten

Foar losse projekten is maksimaal 750 euro beskikber foar elts projekt, oant de subsydzjepot leech is. Der is al in tal projekten opset. Sa makket teätermakker Eline de Vries in foarstelling mei it Súd-Lauwerlânsk. En studinten hawwe mei de Afûk spultsjeplacemets en in lêsboekje ûntwikkele foar yn de hoareka. Fierder sil streekdichter Geart Tigchelaar in fytstocht troch de gemeente meitsje foar in spesjaal gedicht.