Optearwein yn it wetter ferdwûn: Wâldseinsters yn troffen Dútsk gebiet

De famylje kin ek noch net fuort weromkomme nei Wâldsein, seit Becker. "De rivier Kyll kronkelet om it doarp hinne en slút it op. Dêrom kin it wetter der ek net goed weikomme. Om't de Kyll ek op de Moezel útkomt, kin it wetter mar hiel stadichoan sakje. De brânwacht hat it noch net frijjûn."

Kyllburg noch net frijjûn

Dochs besykje de Beckers der mar it bêste fan te meitsjen. "Wy sitte heech en drûch yn in goed hotel, mar it lei fansels net yn de planning foar ús fakânsje."